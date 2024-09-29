محمد صلاح: لاعبو الزمالك أخذوا مباراة الأهلي تحديا

علق محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، على فوز القلعة البيضاء على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، وذلك بالمباراة التي جمعتهما بكأس السوبر الإفريقي.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر شاشة قناة "المحور": "لاعبو الزمالك أخذوا مباراة الأهلي كتحد، أول مرة منذ فترة طويلة أرى ذلك وبهذا الشكل".

وواصل:"أول مرة أرى الزمالك بهذا الشكل ولا يتعجلون الفوز رغم دخول مرماهم هدف، وقفوا بشكل صحيح مليون في المائة ولديهم اطمئنان، على الجانب الآخر بعض الناس الذين لعبوا في الأهلي قالوا قبل المباراة الزمالك لن يحرز هدفًا وسيخسر".

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.