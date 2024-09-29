الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

الفشني يرتل والبنا يتقدم قراء الختمة المجودة، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة يونس  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة الحجر 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة التوبة  15 ق

49: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم عبدالغنى   وما تيسر من سورة غافر  15ق

11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة النور  30ق

50: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على سليم وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

00: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم راشد الفشنى وما تيسر من سورة يونس 30ق

40: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة التوبة 15ق

05: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورة طه 30ق

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة الشيخ/إسماعيل صادق العدوى  5ق الساعة 16:25

مصحف مجود للشيخ / محمود على البنا من سورتى إبراهيم والحجر   27ق

21:31 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة آل عمران 29ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة الأنفال 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / عبدالله شلبى  وما تيسر من سورتى الحديد والطارق  44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد على عبد التواب وما تيسر من سورة لقمان 15ق

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعزيز عكاشة  وما تيسر من سورة آل عمران   15ق

03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى الأحزاب     44ق

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