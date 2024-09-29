أوساسونا يكرر الرباعية أمام برشلونة للمرة الثالثة
تلقى برشلونة الخسارة الأولى له هذا الموسم بنتيجة (4-2) ضد أوساسونا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، على ملعب "أل سادار".
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها أوساسونا 4 أهداف على الأقل في شباك برشلونة.
وكانت المرة الأولى في يونيو 1936 (4-2 في كأس إسبانيا)، وفي يناير 1984 (أيضا 4-2 في الليجا).
أهداف مباراة أوساسونا وبرشلونة
وسجل لأوساسونا في مباراة الجولة الثامنة بالليجا مساء السبت، بوديمير "هدفان" (18، 72)، وبريان زاراجوزا وأبيل بريتونس (28، 85)، لينهوا سلسلة انتصارات برشلونة المتتالية (7 مباريات)، بينما سجل هدفي برشلونة باو فيكتور ولامين يامال في الدقائق 53 و89.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد نادي برشلونة عند 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع أوساسونا رصيده للنقطة 14 في المركز السادس.
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