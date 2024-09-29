بن مساعد: أنا من عشاق الزمالك والأبيض استحق التتويج بالسوبر الإفريقي

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أن الزمالك استحق الفوز بكأس السوبر الإفريقي.

وقال بن مساعد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي سيكون بداية لموسم مميز وحصد المزيد من البطولات والفريق في الشوط الثاني اختلف تماما وظهر بمستوى جيد للغاية".

وأضاف: "أحب مشاهدة زيزو في الملعب وهو لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة في السوبر الإفريقي وأتمنى فوز الزمالك بالسوبر المصري".

وتابع: "شيكابالا محبوب من جميع جماهير كرة القدم وهو لاعب كبير وقائد للفريق بمعنى الكلمة، وأنا من عشاق نادي الزمالك وهناك الملايين يعشقون النادي سواء في مصر والسعودية".

وأوضح: "أريد حصد الزمالك لجميع البطولات هذا الموسم وبطولة السوبر الإفريقي لا تكفي، وأتمنى التوفيق للنادي في كل الألعاب".

الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.