الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة "أفلام شباب مصر" للفيلم الروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

 

تحذير من ارتفاع الأمواج في هذه الشواطىء غدا

أخبار مصر اليوم: تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة.. موعد العودة لقانون البناء الموحد.. نتيجة التحويلات لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأزهر

وتضم المسابقة مجموعة متنوعة من الأفلام التي أبدعها طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، حيث يشارك طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفيلم "أغدا ألقاك"، وطلاب الجامعة العربية المفتوحة بفيلم "صندوق الموسيقى"، بينما يقدم طلاب معهد الكينج مريوط فيلم "نفسي"، كما يشارك معهد الإسكندرية العالي للإعلام بفيلم "iDoser"، والمعهد العالي للدراسات المتطورة بفيلم "وحيد في المدينة".

من بين الأعمال المشاركة أيضًا، فيلم "دواير" من جامعة بني سويف، وفيلم "بين ٢" من طلاب جامعة Eslsca، إلى جانب أفلام أخرى مثل "نتمنى لكي التوفيق هذه المرة" و"فاضل دقيقة" لطلاب جامعة فاروس، و"رحيل" من طلاب المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وفيلم "بينج بونج" من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. كما يشارك طلاب جامعة المنصورة بفيلم "رحلة صغيرة"، إلى جانب أفلام "إلى أبي الذي لا أعرفه" من مدرسة سينما الجزويت، و"عتمة"، و"صدى من غير صوت"، و"النص المليان"، و"ورقة خمسة"، و"وضع يد"، و"بلا جواب"، و"الرحلة اللي تودي".

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الفنان خالد سرحان رئيسًا  والفنانة رانيا محمود يس، والفنانة نهى عابدين عضوًا،وتقدم المسابقة عدة جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي قصير، فضلًا عن جائزة "أحمد الحضري" التي تمنح لأول مرة لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية.

وتعد المسابقة فرصة واعدة للشباب المصري لاستعراض مواهبهم الفنية والمساهمة في إثراء المشهد السينمائي المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي

مواد متعلقة

تحذير من ارتفاع الأمواج في هذه الشواطئ غدا

أخبار مصر اليوم: تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة.. موعد العودة لقانون البناء الموحد.. نتيجة التحويلات لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأزهر

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 6، محمد الكيلاني في ورطة بسبب صديقته

الأكثر قراءة

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

حدث عربي تاريخي في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نزوح مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

أخبار الرياضة اليوم: شيكابالا يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك.. صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز.. حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

سيارات كيا تتعرض لقرصنة تهدد أمن أصحابها

منوعات

المزيد

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: السحر من أشد أنواع الأذى الموجود في القرآن وقد يؤدي للمرض والموت

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

المزيد
الجريدة الرسمية