مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة "أفلام شباب مصر" للفيلم الروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وتضم المسابقة مجموعة متنوعة من الأفلام التي أبدعها طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، حيث يشارك طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفيلم "أغدا ألقاك"، وطلاب الجامعة العربية المفتوحة بفيلم "صندوق الموسيقى"، بينما يقدم طلاب معهد الكينج مريوط فيلم "نفسي"، كما يشارك معهد الإسكندرية العالي للإعلام بفيلم "iDoser"، والمعهد العالي للدراسات المتطورة بفيلم "وحيد في المدينة".

من بين الأعمال المشاركة أيضًا، فيلم "دواير" من جامعة بني سويف، وفيلم "بين ٢" من طلاب جامعة Eslsca، إلى جانب أفلام أخرى مثل "نتمنى لكي التوفيق هذه المرة" و"فاضل دقيقة" لطلاب جامعة فاروس، و"رحيل" من طلاب المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وفيلم "بينج بونج" من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. كما يشارك طلاب جامعة المنصورة بفيلم "رحلة صغيرة"، إلى جانب أفلام "إلى أبي الذي لا أعرفه" من مدرسة سينما الجزويت، و"عتمة"، و"صدى من غير صوت"، و"النص المليان"، و"ورقة خمسة"، و"وضع يد"، و"بلا جواب"، و"الرحلة اللي تودي".

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الفنان خالد سرحان رئيسًا والفنانة رانيا محمود يس، والفنانة نهى عابدين عضوًا،وتقدم المسابقة عدة جوائز، منها جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي قصير، فضلًا عن جائزة "أحمد الحضري" التي تمنح لأول مرة لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية.

وتعد المسابقة فرصة واعدة للشباب المصري لاستعراض مواهبهم الفنية والمساهمة في إثراء المشهد السينمائي المحلي والدولي.