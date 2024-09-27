برشلونة بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإسباني، واصل برشلونة تربعه علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور الجولة السابعة محققا العلامة الكاملة.

وأسدل الستار مساء الخميس علي منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بعدما انتصر أتلتيكو مدريد على نظيره سيلتا فيجو بهدف مقابل لا شيء.

وشهدت الجولة السابعة مواصلة برشلونة لسلسلة انتصاراته حيث فاز على خيتافي بهدف نظيف، كما فاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3/2، في حين انتصر فياريال على خصمه إسبانيول بنتيجة 2/1.

ترتيب الدوري الإسباني

1 برشلونة، 21 نقطة.

2 ريال مدريد، 17 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 15 نقطة.

4 فياريال، 14 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

6 ريال مايوركا، 11 نقطة.

7 أوساسونا، 11 نقاط.

8 ألافيس، 10 نقاط.

9 رايو فاليكانو، 9 نقاط.

10 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

11 ريال بيتيس، 9 نقاط.

12 جيرونا، 8 نقاط.

13 إشبيلية، 8 نقاط.

14 إسبانيول، 7 نقاط.

15 ليجانس، 6 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 فالنسيا، 5 نقاط.

18 بلد الوليد، 5 نقاط.

19 خيتافي، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني