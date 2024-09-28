الدوري الفرنسي، ليل يفوز على لوهافر بثلاثية نظيفة

الدوري الفرنسي، فاز ليل على مضيفه لوهافر 3 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وتقدم ليل في الدقيقة 23 عن طريق جوناثان ديفيد، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 79 عاد ديفيد ليضيف الهدف الثالث له ولفريقه.

موقف الفريقين في الدوري الفرنسي

ورفع نادي ليل رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع في ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد لوهافر عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.