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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 6، محمد الكيلاني في ورطة بسبب صديقته

أبطال تيتا زورو،
أبطال تيتا زورو، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 6 حول استمرار ندى موسى في التقرب من زوجها الذي يعيش أوق برفقة أصدقائه.

بينما تعد زوزو المنزل لاستقبال ابنها خالد “محمد الكيلاني” خاصة أنه من محبي النظام والنظافة بطريقة مبالغة، وتحاول زوزو إيجاد حل لحزن “ديجا” الدائم فتقترح عليها صديقتها إقامة “بيجاما بارتي”.

يحاول خالد التقرب من ديجا واكتشف أن سر حزنها هو عدم وجود أمور مشتركة بينها وبين أصدقائها ويقرر برفقة زو دور إقامة حفلة وقاموا بدعوة أصدقائها الذين في البداية تأخروا عن الحضور ولكن في الأخير تواجدوا ولكنهم وجّهوا اهتمامهم لخالد فشعرت ديجا بالحزن، وتفاجئ خالد بحضور سالي التي اتهمته أمام والدته أنها حامل منه وأنه لا يرد عليها.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

ويعرض مسلسل تيتا زوزو على منصة واتش ات من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، بينما يعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويتم عرضه أيضًا على قناة dmc دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية تيتا اعتزاز عبد المقصود، وهي سيدة تعمل في مجال الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

 وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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