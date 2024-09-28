وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث على أنه يسعى لتغيير الشرق الأوسط، رغم أن الشرق الأوسط كبير جدًا، وبه دول راسخة مثل مصر وإيران وتركيا.

تغيير خريطة الشرق الأوسط وتصريحات نتنياهو



وتابع خلال تصريحاته ببرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم نشأت الديهي المذاع على قناة "ten"، إن حديث بنيامين نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط، يؤدي إلى تفكير صانع القرار المصري في تغيير استراتيجية الأمن القومي، وإعادة النظر في ما يحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن التدريبات العسكرية للجيش المصري التي حدثت مؤخرًا لم تحدث من فراغ.



ضمانة إيران في مواجهة إسرائيل

ولفت إلى أن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، ولكن الاتفاق النووي الذي حدث مع الرئيس الأسبق باراك أوباما أجل هذا الأمر، مضيفًا أن طهران تسعى بكل قوة لامتلاك القنبلة النووية، لأنها الضمانة الوحيدة لمواجهة الرعونة الإسرائيلية.



قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تمتلك إمكانيات لضرب طهران بسبب امتلاك طائرات إف 35، وتقنية تزويد هذه الطائرات بالوقود في الجو.