السبت 28 سبتمبر 2024
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رياضة

لاعبو الأهلي يؤدون مناسك العمرة بعد خسارة السوبر الإفريقي

الأهلي
الأهلي

حرص عدد من لاعبي النادي الأهلي علي التوجه لأداء مناسك العمرة، وذلك علي هامش تواجدهم في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء أمس الجمعة. 

وتعود بعثة الأهلي إلي القاهرة اليوم السبت قادمة من السعودية ،عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة. 

وكان النادي الأهلي  خسر لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك  بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما أمس على ملعب المملكة “أرينا”.

أول قرار من مارسيل كولر بعد الخسارة من الزمالك 

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب العودة من السعودية بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث بات من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت القادم استعدادا لمنافسات كأس السوبر المصري. 

كلف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعده ياسين ميكاري محلل أداء الفريق بإعداد تقرير شامل بالفيديو عن أخطاء كل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس وتسليمها الي جميع اللاعبين من أجل الوقوف عليها ودراستها بشكل جيد. 

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة بالقاهرة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي غادر على إثرها ملعب المباراة وحل عمر كمال بدلا منه. 

عقد مارسيل كولر  خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع جهازه المعاون لبحث أسباب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس بالسعودية وذلك داخل مقر إقامة الفريق في مدينة الرياض. 

ويستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي امس أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني. 

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقريرا شاملا بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي. 

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 حتى 25 من  شهر أكتوبر المقبل.

اخبار الأهلي، إصابة هاني وأزمة أفشة وإمام وتوابع خسارة السوبر الإفريقي

كولر يكلف ميكاري بتجهيز فيديوهات بأخطاء لاعبي الأهلي في السوبر الإفريقي

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