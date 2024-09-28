السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

واشنطن تأمر بإجلاء عائلات دبلوماسييها في لبنان

وزارة الخارجية الأمريكية،
وزارة الخارجية الأمريكية، فيتو

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، بمغادرة عائلات موظفي سفارتها في لبنان ، بسبب الوضع الأمني المضطرب"، بحسب ما قالت في بيان.

واشنطن تأمر بإجلاء عائلات دبلوماسييها في لبنان

كما  حثت  الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن  اغتيال حسن نصر الله في ضربة جوية إسرائيلية هو معيار للعدالة للكثير من ضحاياه ومنهم آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين.

 أمريكا تدعم إسرائيل في غاراتها على لبنان

وأضاف  الرئيس الأمريكي، أن بلاده تدعم تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران.

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