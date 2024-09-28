السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق منصورة روبوتوكس يحصد المركز الثاني بتصفيات المشروعات الخضراء في العالم

الفريق الفائز، فيتو
الفريق الفائز، فيتو

أعلن  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، حصول فريق "منصورة روبوتوكس" على المركز الثاني في التصفيات المحلية لكبرى مسابقات المشروعات الخضراء والمستدامة في العالم، ليكون بذلك ممثلًا لجمهورية مصر العربية في التصفيات على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا، بمشروع VERTECHX. 

والمشروع هو عبارة عن صوبة زراعية رأسية ذكية تهدف إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وخاصة المختصة بتصدير منتجاتها إلى الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تقليل استهلاكها للمواد الكيميائية مما يحسن من جودة الانتاج الزراعي.

 

وخاض الفريق المنافسة بريادة الأستاذ الدكتور شريف بدوى قائم بعمل عميد كلية الهندسة، وتحت إشراف الدكتور  محمود محمد سعفان أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم، وبمشاركة الطلاب من مختلف الأقسام بكلية الهندسة وهم: محمد خالد أنيس، محمود إبراهيم عبد العزيز، عبد الرحمن أحمد شفيق، يحيى محمد العجمي، يوسف أحمد الغماز، مهند توفيق، محمد رزق، عمر سليمان، زياد أسامة، يوسف طاهر، محمد الجنايني، كريم أشرف.

 

وتقدم  الدكتور شريف خاطر بخالص التهاني للفوز الكبير لفريق جامعة المنصورة، مؤكدًا فخر الجامعة واعتزازها بهذا المشروع  الذى سيكون خطوة رائدة لجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة فى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن المسابقة الدولية CLIMATE LAUNCH PAD، التى سيشارك فيها فريق جامعة المنصورة "منصورة روبوتوكس"مدعومة من الإتحاد الاوروبي، وتقام سنويا على مستوى أكثر من 50 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية،حيث تهدف المسابقة لدعم الابتكارات المميزة التي تساهم في القضاء على مشاكل التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتحويلها إلى شركات ناشئة فعالة في الأسواق المحلية والدولية.

رئيس جامعة الأزهر يؤكد على الطلاب الالتزام باللغة العربية الفصحى في قاعات الدراسة وخارجها

بنطلونات مقطعة وقصات شعر، موضة ملابس طلاب جامعة القاهرة في اليوم الأول (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد الأوروبي الاقتصاد الوطنى الأراضى الزراعية الاتحاد الاوروبي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تصدير منتجاته رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الهندسة مصر العربية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يؤكد على الطلاب الالتزام باللغة العربية الفصحى في قاعات الدراسة وخارجها

جامعة الزقازيق تعلن انتظام الدراسة بجميع الكليات (صور)

رئيس جامعة المنصورة يلتقط صورا تذكارية مع طلاب من ذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

المشهد الأخير في حياة حسن نصر الله.. اغتياله بقنبلة MK84 بالطابق الـ14 تحت الأرض.. الوحدة «بات» قامت بالتنفيذ.. والعثور على جثته بعد بحث دام لساعات

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

الزمالك يحتفي بصفقاته الجديدة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 28-9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية