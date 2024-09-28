بنطلونات مقطعة وقصات شعر، موضة ملابس طلاب جامعة القاهرة في اليوم الأول (فيديو)

توافد طلاب جامعة القاهرة على الحرم الجامعي صباح اليوم السبت، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2024/ 2025، اليوم 28 سبتمبر وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا.

وشهدت بوابات جامعة القاهرة والحرم الجامعى تشديدات أمنية مكثفة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وذلك لتنظيم دخول الطلاب فى أول أيام الدراسة، وإرشاد الطلاب الجدد لمواقع الكليات.

وارتدى بعض طلاب جامعة القاهرة، بنطلونات مقطعة وقصات شعر غريبة، وحرص أمن جامعة القاهرة علي التنبيه علي الطلاب بعدم ارتداء ذلك مرة أخرى

وأكد محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن جامعة القاهرة ليست مكانا فقط لتلقى المحاضرات، وإنما هى ساحة للعلم والفكر والأنشطة متعددة المجالات، لبناء شخصية طلابها، وخلق جيل واعد قادر على بناء الوطن.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة استقبلت صباح اليوم الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2024 - 2025، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.