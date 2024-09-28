في غياب طارق حامد ضمك يخسر من العروبة بهدف في الدوري السعودي

فاز فريق العروبة على نظيره ضمك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب العروبة في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف فريق العروبة اللاعب كريستيان تيلو في الدقيقة 4+45.

ويغيب المحترف المصري طارق حامد عن صفوف فريق ضمك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

تشكيل ضمك أمام العروبة

تشكيل العروبة أمام ضمك

النصر يفوز علي الوحدة في الدوري السعودي

وفاز فريق النصر السعودي، على منافسه الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما امس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أنجيلو بورجيس هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 41، فيما سجل الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.