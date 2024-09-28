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رياضة

نجم الأهلي الوافد يعلق على خسارة فريقه لـ السوبر الإفريقي

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

نشر عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، صورة عبر استوري انستجرام، للرد على خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة.

وعلق الساعي:" برضو رقم 1

ويستعد النادي الأهلي لفرض عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث يوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني. 

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقريرا شاملا بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي. 

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة. 

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 حتى 25 من  شهر أكتوبر المقبل.

خسر النادي الأهلي  لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك   بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما أمس على ملعب المملكة “أرينا”.

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