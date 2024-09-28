محلل سياسي يكشف أهم أسلحة إسرائيل في تصفية قيادات حزب الله

كشف رجب أبو سرية المحلل السياسي، سر نجاح إسرائيل في توجيه ضربات قاتلة إلى حزب الله أدت إلى تصفية رؤوس الحزب وعلى رأسهم زعيمه حسن نصر الله.

حسم الصراع مع حزب الله بالضربة القاضية

وأوضح أبو سرية أن الكيان الصهيوني أراد حسم الصراع مع حزب الله بالضربة القاضية، ومهد لذلك بتوجيه ضربات خاطفة ومتلاحقة للحزب منذ الأسبوع الأول من الحرب بينهما، واتضح ذلك أكثر سواء من خلال ضربة «البيجر» والتي أعقبتها سلسلة اغتيالات طالت عددًا من قيادات الصف الأول العسكرية في حزب الله نهاية بحسن نصر الله.

أقوى أجنحة في جيش الاحتلال

وأشار المحلل السياسي إلى أن إسرائيل تتفوق بأهم قوتين لديها، وهما الاستخبارات والقوة الجوية، موضحا أنها تستخدم هذه الأوراق في حسم الصراع بالضربة القاضية مع حزب الله لإدراك إسرائيل جيدًا، أن حربًا مفتوحة وطويلة الأمد مع الحزب ستكون خاسرة ومكلفة، بالنظر الى ترسانة الحزب من ناحية، وامتيازاته التي تجعله يجمع بين قدرات الجيوش الحديثة من حيث الاحترافية العسكرية وتعدد الأسلحة، وميزة حركات المقاومة، التي تعتمد على الحاضنة الشعبية، والدفاع عن الأرض والقيم الوطنية والدينية، والتي عادة ما تنتصر فيها خلال حروب التحرير طويلة الأمد.

وأوضح أبو سرية إن إسرائيل وحزب الله طرفين غير متناسبين للحرب، كما كان الحال دائمًا مع كل جيش احتلال وحركة مقاومة، مؤكدا أن الرد على اغتيال قيادات حزب الله في الأيام القادمة سيحدد أسلوب الرد فإما عملية عسكرية برية، أو الاكتفاء بالضربات المتبادلة بين الطرفين لحين إيجاد حل سياسي للأزمة في المنطقة.