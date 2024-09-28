السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محلل سياسي يكشف أهم أسلحة إسرائيل في تصفية قيادات حزب الله

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

كشف رجب أبو سرية المحلل السياسي، سر نجاح إسرائيل في توجيه ضربات قاتلة إلى حزب الله  أدت إلى تصفية رؤوس الحزب وعلى رأسهم زعيمه حسن نصر الله. 

 

حسم الصراع مع حزب الله بالضربة القاضية 

 

وأوضح أبو سرية أن الكيان الصهيوني أراد حسم الصراع مع حزب الله بالضربة القاضية، ومهد لذلك بتوجيه ضربات خاطفة ومتلاحقة للحزب منذ الأسبوع الأول من الحرب بينهما، واتضح ذلك أكثر سواء من خلال ضربة «البيجر» والتي أعقبتها سلسلة اغتيالات طالت عددًا من قيادات الصف الأول العسكرية في حزب الله نهاية بحسن نصر الله.

 

أقوى أجنحة في جيش الاحتلال 

 

وأشار المحلل السياسي إلى أن إسرائيل تتفوق بأهم قوتين لديها، وهما الاستخبارات والقوة الجوية، موضحا أنها تستخدم هذه الأوراق في حسم الصراع بالضربة القاضية مع حزب الله لإدراك إسرائيل جيدًا، أن حربًا مفتوحة وطويلة الأمد مع الحزب ستكون خاسرة ومكلفة، بالنظر الى ترسانة الحزب من ناحية، وامتيازاته التي تجعله يجمع بين قدرات الجيوش الحديثة من حيث الاحترافية العسكرية وتعدد الأسلحة، وميزة حركات المقاومة، التي تعتمد على الحاضنة الشعبية، والدفاع عن الأرض والقيم الوطنية والدينية، والتي عادة ما تنتصر فيها خلال حروب التحرير طويلة الأمد.

 

وأوضح أبو سرية إن إسرائيل وحزب الله طرفين غير متناسبين للحرب، كما كان الحال دائمًا مع كل جيش احتلال وحركة مقاومة، مؤكدا أن الرد على اغتيال قيادات حزب الله في الأيام القادمة سيحدد أسلوب الرد فإما عملية عسكرية برية، أو الاكتفاء بالضربات المتبادلة بين الطرفين لحين إيجاد حل سياسي للأزمة في المنطقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله إسرائيل حسن نصر الله الكيان الصهيونى البيجر

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

الشريعي يكشف حقيقة بند يمنح إنبي نسبة من مكافأة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

الترخيص لشركات كهرباء ونزع ملكية أراضٍ، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

منوعات

المزيد

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية