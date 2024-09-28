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رياضة

طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للملاعب

الونش
الونش

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وموعد عودته للمشاركة مرة أخرى، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "نحن في المرحلة الأخيرة لتأهيل محمود حمدي الونش، والقرار يعود للجراح الذي يذهب له في ألمانيا ويسافر خلال أيام، وبناء عليه يحدد موعد عودته".

وتابع: "، الونش ملتزم جدًا ببرنامجه العلاجي وقريبًا سنعلن عن موعد عودته".

وأتم: "عمر جابر ودونجا تعرضا للإجهاد عضلي في آخر مباراة السوبر الإفريقي، كنا في آخر جزء من المباراة وتحدثت مع المدير الفني وأخذنا قرار بتبديلهم، هما اليوم بحالة جيدة وسيكونان متواجدين معنا في التدريبات بعد عودتنا".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

و توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي  بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1  في اللقاء الذي جمع  بينهما أمس الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

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الزمالك محمد أسامة الونش محمود حمدي الونش

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