بعد خسارة السوبر الإفريقي، هل يتعاقد الأهلي مع صفقات جديدة قبل غلق القيد؟

الأهلي، مازالت الأجواء مشتعلة داخل النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بالمملكة العربية السعودية.

وتسعى إدارة النادي الأهلي إلى عقد عدة اجتماعات مع لجنة التخطيط، لحسم ملف صفقات الفريق خلال المرحلة القادمة، وبحث إمكانية إتمام عدة صفقات قبل بداية الموسم الجديد.

وتفكر لجنة التخطيط في إنهاء صفقتين قبل انتهاء القيد الصيف، وصرف النظر عن وجهة نظر إدارة الفريق بإتمام باقي صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فيما قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب العودة من السعودية بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث بات من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت القادم استعدادا لمنافسات كأس السوبر المصري.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح، حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقريرا شاملا بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 حتى 25 من شهر أكتوبر المقبل.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب المملكة “أرينا”.