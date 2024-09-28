السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس القائمين على إدارة بؤرة إجرامية لتجارة عقار الكبتاجون

المتهم الرئيسى
المتهم الرئيسى

أمرت النيابة العامة، بحبس القائمين على إدارة بؤرة إجرامية لتجارة عقار الكبتاجون بمضبوطات بلغت  10 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال الأحراز للمعمل الكيمائى.

وزير الداخلية يوافق على تنازل 42 شخصًا عن الجنسية المصرية

رادارات المرور ترصد 1415 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى  الاتجار بالمواد المخدرة خاصة عقار "الكبتاجون" المخدر، وقيامهما بالترويج لنشاطهما عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,6 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات قرص مخدر قسم شرطة مصر الجديدة كبتاجون المخدر

مواد متعلقة

وزير الداخلية يوافق على تنازل 42 شخصًا عن الجنسية المصرية

رادارات المرور ترصد 1415 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة

ضبط 3 تشكيلات عصابية وعاطل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

ضبط محل لبيع أجهزة ريسفير لفك شفرات القنوات الفضائية ببولاق الدكرور

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى عقار بدار السلام

ضبط 22 بندقية و25 فردا وطبنجة داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

القبض على مدير شركة بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية في عين شمس

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بالقليوبية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

الشريعي يكشف حقيقة بند يمنح إنبي نسبة من مكافأة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

الترخيص لشركات كهرباء ونزع ملكية أراضٍ، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

منوعات

المزيد

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية