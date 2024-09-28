حبس القائمين على إدارة بؤرة إجرامية لتجارة عقار الكبتاجون

أمرت النيابة العامة، بحبس القائمين على إدارة بؤرة إجرامية لتجارة عقار الكبتاجون بمضبوطات بلغت 10 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال الأحراز للمعمل الكيمائى.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة عقار "الكبتاجون" المخدر، وقيامهما بالترويج لنشاطهما عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,6 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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