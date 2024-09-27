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ثقافة وفنون

علي الحجار نجم احتفالية بيت الفنون الشعبية بذكرى انتصارات أكتوبر

علي الحجار وتامر
علي الحجار وتامر عبد المنعم، فيتو

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والتابع لقطاع الإنتاج الثقافي، حفلا مميزا يحييه النجم علي الحجار وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ 51. 

حفل ذكرى انتصارات أكتوبر 

ويشارك علي الحجار في الاحتفالية كل من فرق رضا والقومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب للموسيقى من خلال أوبريت “مصر إيد واحدة”. 

الأوبريت من كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى وديكور المهندس محمد جابر، الأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم. 

تامر عبد المنعم 

وقال الفنان تامر عبد المنعم ان احتفال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بيوم النصر يعد بمثابة نقطة الانطلاق لبيت الفولكلور والفنون التراثية والشعبية وفقا لخطة وزارة الثقافة ورؤية الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو الداعم الحقيقي لخطة استعادة مكانة هذا البيت الفني العريق ووضعه من جديد علي الخريطة الثقافية.

وأكد “عبد المنعم” ان مسرح البالون سيشهد مرحلة رفع كفاءة لاستيعاب النشاطات المختلفة التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في مسار صحيح يواكب معطيات العصر. 

تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

تأجيل عرض أوبريت "بداية جديدة" على مسرح البالون

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تامر عبد المنعم ذكري انتصارات اكتوبر البيت الفني للفنون الشعبية علي الحجار المطرب علي الحجار

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