فولهام يفوز على نوتنجهام 0/1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق فولهام فوزا مهما خارج ملعبه على مضيفه نوتنجهام فورست، بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل رؤول خيمنيز هدف فريق فولهام في شباك نوتنجهام في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

كول بالمر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

كول بالمر نجم فريق تشيلسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول في مباراة واحدة، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

كما أصبح نجم تشيلسي أكثر لاعب مساهمة في أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ظهوره لأول مرة مع البلوز في سبتمبر 2023 بعد انضمامه قادما من مانشستر سيتي.

وأسهم صاحب الـ22 عاما في 43 هدفا بالبريميرليغ على مدار الموسمين الماضي والحالي، متفوقا على إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي أسهم في 39 هدفا خلال نفس الفترة.

وبعد إحراز الهاتريك، أصبح بالمر لديه 3 ثلاثيات مع تشيلسي، ليصبح الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ البلوز بالبريميرليج، متساويا مع الثلاثي جيمي فلويد هاسلبانك وديدييه دروجبا وفرانك لامبارد.