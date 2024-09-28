محلل سياسي يكشف مستقبل حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله

كشف أكرم عطا الله، المحلل السياسي الفلسطيني، مستقبل حزب الله، بعد اغتيال حسن نصر الله مع عدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني والثالث للحزب.

ضربات إسرائيلية مؤلمة دون رد من حزب الله

وأوضح المحلل السياسي سبب تجرؤ إسرائيل على استهداف أكبر قيادات حزب الله ومحور المقاومة عموما، وعلى رأسهم زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدا أن الضربات المؤلمة التي تلقاها حزب الله دون رد مناسب منذ بداية الصراع بينهما على أثر حرب عزة، شجع الكيان الصهيوني على التصعيد، لافتا إلى أن ردود الفعل التي أقدم عليها الحزب لم تكن بمستوى المذابح التي ارتكبتها إسرائيل وخاصة مذبحة جهاز البيجر.

وأكد عطا الله أن التفوق الجوي والتكنولوجي لإسرائيل، لا ينفي حقيقة انحياز الجغرافيا إلى جانب حزب الله، مشيرًا إلى ما أسماها بالتجربة البارزة عام 2006 لحزب الله، والتي اضطرت إسرائيل مرغمة آنذاك للتنازل عن حلم الشرق الأوسط الجديد ووقف إطلاق النار.

مستقبل حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله

وعن مستقبل حزب الله، قال المحلل السياسي: إن العبرة بامتصاص حزب الله للضربات المتتالية وخاصة اغتيال زعيمه حسن نصر الله، لافتا إلى أن القيادة في الحزب استلمها منذ فترة الأجيال الأصغر سنا، وبالتالي الهدوء في المرحلة الحالية وفتح جبهات مقاومة أخرى قد تكون الخطوة القادمة لحزب الله في صراعه مع الكيان الصهيوني، مستبعدا فكرة انهيار الحزب أو استسلامه.