السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اغتيال نصر الله، صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

تل ابيب، فيتو
تل ابيب، فيتو

دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب، وذلك بعد إعلان حزب الله رسميًا استشهاد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإطلاق نحو 30 صاروخا من ‎لبنان على مدينة صفد ومحيطها.

الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استشهاد حسن نصر الله إسرائيل اغتيال نصر الله الاحتلال الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني حسن نصر الله حزب الله

مواد متعلقة

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات في تل أبيب

صراع على حافة الهاوية.. أسباب تخوف إسرائيل من الاجتياح البري للبنان.. قلق في تل أبيب من قدرات حزب الله.. والتهديدات الجغرافية تعيق تحركات الاحتلال

نشرة الأخبار، عالمة فلك تتنبأ بفوز الأهلي بالسوبر الأفريقي بعدد كبير من الأهداف، صاروخ حوثي يستهدف تل أبيب

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

الشريعي يكشف حقيقة بند يمنح إنبي نسبة من مكافأة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

الترخيص لشركات كهرباء ونزع ملكية أراضٍ، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

منوعات

المزيد

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية