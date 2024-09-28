بعد اغتيال نصر الله، صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب، وذلك بعد إعلان حزب الله رسميًا استشهاد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإطلاق نحو 30 صاروخا من ‎لبنان على مدينة صفد ومحيطها.

الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.