السبت 28 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي لمرض السعار، نصائح مهمة للتعامل مع خدش الحيوانات

تطعيم السعار،فيتو
تطعيم السعار،فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح في اليوم العالمي لمكافحة مرض السعار، يجب اتباعها في حالة الجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار.

نصائح للتعامل مع جروح الحيوانات 


وقالت وزارة الصحة إن أهم النصائح تشمل:

١-غسل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.
٢- التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية.
٣- تلقي التطعيم فورًا بجرعات كاملة.
العلاج الوقائي ضروري، لأنه يمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، الذي يؤدي إلى الموت.

مرض السعار


 وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن مرض السعار أو داء الكلب هو مرض فيروسي حاد معد يصيب الإنسان والحيوان، ويسببه فيروس السعار عندما ينتقل من لعاب الحيوان الحامل له المسعور إلى الإنسان إذا تعرض للعض أو الخربشة أو لعق الجلد غير السليم ووصول لعاب هذا الحيوان إلى هذه الأماكن المفتوحة في الجلد.

وأكد أن الكلب مسئول عن 90 % تقريبا من الإصابات بمرض السعار خصوصا الكلاب الضالة أو الأليفة غير المحصنة باللقاح.
 ووجه تعليمات مهمة يجب اتباعها عند التعرض لحيوان ما طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فقد قسمت الحالات المعرضة للعدوى إلى ثلاث فئات: 
الفئة الأولى

ملامسة لعاب الحيوان للجلد السليم بدون  خدوش أو جروح ويوصي بغسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون 15 بالماء والصابون لمدة المنطقة جيدا بالماء -20 دقيقة على الأقل.

الفئة الثانية

خدش بسيط أو خربشة بدون نزول دم ويجب غسل مكان الإصابة بالماء والصابون لمدة 15-20 ثم التوجه لتلقي الأقل + التطعيم ضد السعار. 

ومرض السعار هو مرض فيروسي يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن يسبب الوفاة  بمجرد ظهور الأعراض، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم السعار، والخطر الأكبر للإصابة بداء الكلب يأتي من التعرض للعض أو اللعق أو الخدش من قبل حيوان مصاب مثل الكلب.

ويعد داء الكلب مميتًا بنسبة 100٪ تقريبًا بدون التطعيم، ويكون العلاج بعد التعرض فعالًا بنسبة 100٪ تقريبًا إذا بدأ قبل ظهور الأعراض.

وقالت وزارة الصحة أن العدوى بفيروس داء الكلب أو السعار تنتقل إلى الإنسان، عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات.

ومرض السعار  يمكن الوقاية منه بالتطعيم، حيث يحد تطعيم السعار من عدد حالات الوفاة الناجمة عن داء السعار، ومن الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض للداء، في إطار رعاية المرضى الذين يتعرضون لعضات الكلاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

 

طرق الوقاية من مرض السعار بعد التعامل مع الكلاب

نصحت وزارة الصحة بأنه في حالة لمس أو إطعام الحيوانات، لعق الحيوانات للجلد السليم بدون التعرض يتم غسل أسطح الجلد المكشوفة، كما نصحت أنه في حالة قضم الجلد المكشوف، والخدوش البسيطة أو السحجات دون نزيف، يجب غسل الجروح والتطعيم الفوري.

وأكدت أنه في حالة  اللدغات أو خدوش مفردة أو متعددة عبر الجلد، تلوث الغشاء المخاطي أو الجلد المكسور باللعاب من لعق الحيوانات يجب غسل الجروح  وإعطاء المصل المناعي للسعار.

 

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مرض السعار

وأكدت أن مرض داء الكلب أو السعار هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة حيث تنتشر العدوى عن طريق لعاب الحيوانات، وفي أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بالسعار.​

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