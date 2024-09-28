السبت 28 سبتمبر 2024
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تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

مزرعة فراولة، فيتو
مزرعة فراولة، فيتو

ذكر موقع نيو أتلس، في تقرير له اليوم السبت، أنه تم افتتاح أول مزرعة للفراولة المزروعة عموديًا، في منطقة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية.

افتتاح أول مزرعة للفراولة مزروعة عموديا 

 وصممت مزرعة «بلنتي» الأولى من نوعها، لإنتاج أكثر من أربعة ملايين رطل (1800 طن) من الفراولة المزروعة في الداخل عموديًا في أبراج يبلغ ارتفاعها 9 أمتار، باستخدام أقل من فدان واحد.

وذكرت شركة Driscoll's العالمية المسؤولة عن المزرعة، أن الفراولة ستكون على أرفف متاجر البقالة في أوائل عام 2025.

ومن جانبه قال حاكم ولاية فرجينيا جلين يونجكين: إن المزرعة الجديدة ستعزز الإنتاج الزراعي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تنويع الاقتصاد ضد المخاطر وحماية البيئة، ما يمثل ثورة في هذه الصناعة، حسب موقع 24 الإلكتروني

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