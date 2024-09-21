حريق يلتهم مزرعة مواشي بالسنطة في الغربية (صور)
نشب حريق منذ قليل داخل مزرعة مواشي في قرية شبراقاص التابعة لمركز السنطة محافظة الغربية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الغربية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية شبراقاص في دائرة مركز شرطة السنطة وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ وإخماد النيران.
وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية والدكتورة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة إلى موقع الحادث وتم التعامل مع الحريق وإخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
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