السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية وعاطل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

ضبط 3 تشكيلات عصابية
ضبط 3 تشكيلات عصابية وعاطل لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الفيوم – المنوفية - الأسكندرية)، من ضبط 3 تشكيلات عصابية وعاطل لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة.

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وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات 5 دراجات نارية.
 

وفى مديرية أمن الفيوم؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.
 

وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون  (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبحوزتهما "فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4 وقائع سرقة) بذات الأسلوب، وتم يإرشادهما ضبط كافة المسروقات.
 

وفى مديرية أمن الأسكندرية؛ ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة مينا البصل وسرقة مبلغ مالى بالضرب وتهديدها بإستخدام سلاح أبيض، وتم بإرشاده ضبط(المبلغ المالى المستولى عليه، السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة").

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة 

 

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