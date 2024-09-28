ضبط محل لبيع أجهزة ريسفير لفك شفرات القنوات الفضائية ببولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق ببولاق الدكرور.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق وبالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وبحوزته (15 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") وأقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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