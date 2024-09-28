كولر يكلف ميكاري بتجهيز فيديوهات بأخطاء لاعبي الأهلي في السوبر الإفريقي

الأهلي، كلف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعده ياسين ميكاري محلل أداء الفريق بإعداد تقرير شامل بالفيديو عن أخطاء كل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك امس وتسليمها الي جميع اللاعبين من أجل الوقوف عليها ودراستها بشكل جيد.

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة بالقاهرة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي غادر على إثرها ملعب المباراة وحل عمر كمال بدلا منه.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع جهازه المعاون لبحث أسباب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك امس بالسعودية وذلك داخل مقر إقامة الفريق في مدينة الرياض.

و يستعد النادي الأهلي لإعلان اصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي امس أمام الزمالك بركلات الترجيح حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقرير شامل بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

و تعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك امس الجمعة.

اغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة امس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 الجاري حتى 25 من الشهر ذاته.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم امس على ملعب المملكة “أرينا”.