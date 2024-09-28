رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس اتحاد الأكاديميين العرب لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم رئيس اتحاد الأكاديميين العرب بالعراق لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور عبد الله ذياب العجيلي وزير التعليم العالي الأسبق بالعراق ورئيس اتحاد الأكاديميين العرب، الدكتور خليل محمد شهاب الجبورى، أستاذ التمويل الدولي بجامعة العراق، الدكتور سهيل تركى عنتر رئيس جمعية الأكاديميين العراقيين ببغداد، الدكتور نبيل خضير الدليمى عضو الأمانة العامة لاتحاد الأكاديميين العرب.



وبحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيماء عبد الوهاب، الدكتور أحمد صلاح نواب المشرف على إدارة الوافدين.

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر الدكتور عبد الله ذياب العجيلي والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص جامعة المنصورة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين في مختلف الكليات والتخصصات.

ولفت إلى أن جامعة المنصورة على مساحة 300 فدان، ولديها حوالى 180 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، 40 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا، وحصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى حصول عشر كليات على الاعتماد، كما أن لديها قطاع طبي له سمعة ومكانة مرموقة محليا وعالميا يضم 13 مستشفى ومركز طبى متخصص كل مستشفى منهم تمثل وحدة ذات طابع خاص، كما تسعى الجامعة من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين في كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

كما أن لديها العديد من البرامج التعليمية المتميزة والمعتمدة محليا ودوليا، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، كما يوجد برامج تعليمية بالشراكة مع جامعات دولية ومنها برنامج المنصورة مانشستر الطبي بكليتي الطب وطب الأسنان، وحصول الجامعة على اعتماد مستشفياتها الجامعية ومراكزها الطبية المتخصصة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب لتأهيل الأطباء العرب للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية، وذلك فضلًا عن تميز الجامعة فى الجوانب التكنولوجية وتقدمها فى مجال الرقمنة، وحصولها على جائزة التميز الحكومى.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الله ذياب العجيلي بالمكانة العلمية المرموقة لجامعة المنصورة، ولمكانة مصر الكبيرة فى العالم العربى، مشيرًا إلى تطلعهم لتنفيذ مشروع تعاون أكاديمي تعليمى اقتصادى مشترك بين الجانبين، بفتح فرع لجامعة المنصورة بالعراق، على أن يقدم الجانب العراقى مشروع دراسة جدوى متكامل للفكرة، ليتسنى لجامعة المنصورة دراسة العرض واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أشار الدكتور عبد الله ذياب العجيلي برغبة العراق فى التعاون مع جامعة المنصورة، والاستفادة من خبراتها الكبيرة فى مجال التعليم والبحث العلمى ومجالات الطب والطاقة والهندسة والزراعة وغيرها، لدعم خطة النهضة التعليمية التى تقوم بها العراق، مشيرًا إلى أن العراق تعد بيئة خصبة للبحث العلمي المشترك.

وأكد الدكتور محمد عطية، أن الجامعة تعمل دائما على تعزيز سبل التعاون الدولي مع الأشقاء العرب والتعاون مع الجامعات العراقية في البرامج التعليمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار الدكتور طارق غلوش، أن جامعة المنصورة تمتلك مستوى أكاديميا وبحثيا وتصنيفا عالميا مشرفا، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلى والدولي والإقليمي، ووجه الدعوة للطلاب العراقيين للالتحاق بالمنصة (Knowture)، وتنفيذ تعاون أكاديمي من خلال مشروعات مشتركة ممولة.

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