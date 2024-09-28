«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)
تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا لمدرسة المرج التجريبية بإدارة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، والتي تعد من المدارس ذات الكثافة العالية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.
تكدس الطلاب أمام مدرسة بالمرج
ويظهر بالصور تكدس الطلاب وأولياء الأمور أمام باب المدرسة، بعد قرار نقل مدرسة براعم الرسمية فترة مسائية بمدرسة المرج وأصبحت براعم فترة صباحية فقط.
وأثارت الصورة جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي واستياء أولياء الأمور بسبب تصادم الطلاب وأولياء الأمور بين خروج ودخول الفترتين وخناقات وتصادم.
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