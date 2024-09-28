السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

مدرسة المرج
مدرسة المرج
ads

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا لمدرسة المرج التجريبية بإدارة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، والتي تعد من المدارس ذات الكثافة العالية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025. 

 

تكدس الطلاب أمام مدرسة بالمرج

ويظهر بالصور تكدس الطلاب وأولياء الأمور أمام باب المدرسة، بعد قرار نقل مدرسة براعم الرسمية فترة مسائية بمدرسة المرج وأصبحت براعم فترة صباحية فقط.

txt

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

txt

قدميها لأبنائك طوال الدراسة، أطعمة تقوي الذاكرة والتركيز

وأثارت الصورة جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي واستياء أولياء الأمور بسبب تصادم الطلاب وأولياء الأمور بين خروج ودخول الفترتين وخناقات وتصادم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

 

العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية