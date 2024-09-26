وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، موقف الوزارة من إنشاء مدارس اللاجئين أو الوافدين أو كيانات تعليمية أو مدارس غير مرخصة يدرسون فيها مناهج خاصة بهم.

حقيقة وجود كيانات تعليمية للاجئين

وأكد خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة التربية والتعليم ستكون حاسمة في عدم وجود أي كيان تعليمي للاجئين غير مرخص وأي كيانات خارجة عن إطار الوزارة سيتم الإبلاغ عنها وإغلاقها على الفور.

وأضاف وزير التعليم: "الوافدين أو اللاجئين يدرسون مناهجنا ولا مجال للكيانات الأخرى، وهناك إشراف كامل على كل المدارس فيما عدا 3 مدراس فقط يتبعون السفارات الخاصة بدولها".

تدريس التاريخ واللغة العربية بالمدارس الدولية

وأكد وزير التعليم: أن 20% من المجموع بالشهادات الدولية سيتم تخصيصه لمادتي اللغة العربية والتاريخ، متابعا:"بعض أولياء الأمور شعروا بأن دخول مادتي اللغة العربية والتاريخ سيكون بمثابة حمل على أبنائهم، ولكن البعض الآخر تفهم هذا الوضع لأن هذه الفكرة ستفتح مجالات لحياة الطالب أكثر من التي كانت متوفرة له قبل ذلك".