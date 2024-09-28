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رياضة

أشرف صبحي يصل محافظة الشرقية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

أشرف صبحي يصل الشرقية
أشرف صبحي يصل الشرقية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إلى محافظة الشرقية، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. 

وبدأت زيارة أشرف صبحي بمركز التنمية الشبابية في بلبيس، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

تأتي تلك الزيارة في اطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

برنامج زيارة وزير الرياضة لمحافظة الشرقية 

 

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة الشرقية، جولات تفقدية لأعمال التطوير وافتتاح ملاعب خماسية وتفقد الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تًنفذها الوزارة، وكذلك افتتاح لحمامات سباحة ومباني إدارية، وذلك بنادي غار حراء والصالة المغطاة ومركز شباب ناصر ومركز شباب أحمد عرابي بمدينة الزقازيق، ونادي ههيا الرياضي، مركز شباب البوها المحطة ونادي كفر صقر، بالإضافة إلي مركز شباب أبوكبير.

 

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الرياضة اخبار محافظة الشرقية

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