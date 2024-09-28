القبض على المتهم بقتل فتاة ببولاق الدكرور انتقاما من والدها
ألقت قوات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور القبض على مسجل خطر متهم بقتل فتاة بسكينة مطبخ أمام أعين والدها انتقاما منه بعد مشاجرة دارت بين المتهم ووالد الفتاة.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن الفتاة تبلغ من العمر 14 عاما ولقيت مقتلها خلال مشاجرة المتهم مع والدها، بعدما تعدي عليها بسلاح أبيض انتقاما من والدها.
وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بمقتل فتاة على يد جارها بسلاح أبيض وتم نقل جثمان الفتاة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.