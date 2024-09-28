السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على المتهم بقتل فتاة ببولاق الدكرور انتقاما من والدها

متهم
متهم

ألقت قوات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور القبض على مسجل خطر متهم بقتل فتاة بسكينة مطبخ أمام أعين والدها انتقاما منه بعد  مشاجرة دارت بين المتهم ووالد الفتاة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن الفتاة تبلغ من العمر 14 عاما ولقيت مقتلها خلال مشاجرة المتهم مع والدها، بعدما تعدي عليها بسلاح أبيض انتقاما من والدها.

وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بمقتل فتاة على يد جارها بسلاح أبيض وتم نقل جثمان الفتاة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

 

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مشاجرة بولاق الدكرور مسجل خطر

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