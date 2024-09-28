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رياضة

ثيو هيرنانديز يعادل رقم مالديني التاريخي مع ميلان الإيطالي

ثيو هيرنانديز نجم
ثيو هيرنانديز نجم ميلان الإيطالي

عادل الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب إي سي ميلان الإيطالي، رقم باولو مالديني نجم الفريق الإيطالي السابق، من حيث عدد الأهداف المسجلة للمدافعين في تاريخ النادي الإيطالي.

وسجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في فوز إي سي ميلان على ليتشي بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع السادس من مواجهات الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده من الأهداف المسجلة إلى هدفين خلال 6 مواجهات خاضها الفرنسي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

وبلغ رصيد ثيو هيرنانديز من الأهداف المسجلة رفقة إي سي ميلان  29 هدفًا، سجلهم الفرنسي بالدوري الإيطالي خلال 168 مباراة، بينما نجح في تقديم 25 تمريرة حاسمة خلال تلك المباريات، ليعادل رصيد باولو مالديني المدافع التاريخي لميلان من الأهداف المسجلة، حيث أصبح الفرنسي المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف بقميص ميلان ببطولة الدوري الإيطالي بالتساوي مع الأسطورة باولو.

وفي حالة تسجيل ثيو هيرنانديز أي أهداف أخرى سينفرد بالرقم القياسي لأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف مع ميلان، وتحطيم رقم باولو مالديني الذي استغرق سنوات عديدة لتحقيقه.

الغريب أن ثيو هيرنانديز انضم لفريق ميلان عام 2019 من صفوف ريال مدريد بناء على رأي مالديني رئيس المنطقة الفنية في الفريق الإيطالي آنذاك.

ونشر هيرنانديز عبر حسابه على انستجرام قائلًا: "فوز و29 هدفًا مع ميلان: سعيد بمعادلة رقم مثلي الأعلى باولو مالديني!! فورزا ميلان".

وعلق مالديني، قائلًا: "ثيو رائع، الفارق البسيط هو أنني استغرقت 25 عامًا [لأحقق 29 هدفًا]، بينما كنت تحتاج فقط إلى خمسة أعوام، أنت مميز!"

 

ميلان يتغلب على ليتشي بثلاثية بالدوري الإيطالي

وفاز فريق ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام  ليتشي في اللقاء الذي أقيم  بالدوري الإيطالي.

وأحرز هدف ميلان الاول ألفارو موراتا في الدقيقة 38.

وأضاف الهدف الثاني تيو هرنانديز في الدقيقة 41

بينما أحرز الهدف الثالث كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز يحتل ميلان المركز  الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

 
تشكيل ميلان الرسمي أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مينيان.
خط الدفاع: ثيو، توموري، غابيا، رويال.
خط الوسط: فوفان، موراتا، راينديرز.
خط الهجوم: لياو، تامي ابراهام، بوليسيتش.

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