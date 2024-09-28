ميلان يتغلب على ليتشي بثلاثية بالدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ليتشي في اللقاء الذي أقيم بالدوري الإيطالي.

وأحرز هدف ميلان الاول ألفارو موراتا في الدقيقة 38.

وأضاف الهدف الثاني تيو هرنانديز في الدقيقة 41

بينما أحرز الهدف الثالث كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز يحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.



تشكيل ميلان الرسمي أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مينيان.

خط الدفاع: ثيو، توموري، غابيا، رويال.

خط الوسط: فوفان، موراتا، راينديرز.

خط الهجوم: لياو، تامي ابراهام، بوليسيتش.