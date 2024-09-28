السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

موعد طرح وظائف القطار الكهربائى.. الشروط وخطوات التقديم

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى
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طرحت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى فرص عمل لشغل وظيفة قائد قطار شرط توافر بعض الشروط فى المتنافسين على هذه الوظيفة.

 

عايز تكون واحد من سائقي قطار العاصمة؟

آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو تسعى لتوظيف عدد من سائقي قطار العاصمة من الرجال والسيدات من الحاصلين على درجة البكالوريوس التكنولوجي (شُعب الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والاتصالات) وخبرة من 0 إلى 3 سنين، ممكن تقدم على الرابط التالي من هنا. 

 

ويفضل الخبرة في مجال السكك الحديدية.

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الشركة المشغلة للخط الثالث القطار الكهربائي وظيفة قائد قطار الوظيفة

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