4 خطوات لاستخراج اشتراك السكك الحديدية
تنسق الهيئة القومية للسكك الحديدية مع المحطات الرئيسية للقطارات لتسهيل إجراءات إصدار الاشتراكات تيسيرا على الركاب بما يساهم فى تقديم خدمة مميز لراكب السكة الحديد
خطوات استخراج اشتراك السكك الحديدية
- الحصول على استمارة الاشتراك من مكتب السكك الحديدية
- تقديم 2 صورة حديثة احداهما مختومة من الخلف من الجهة التعليمية والاخرى على الطلب وعليها ختم الجهة التعليمية
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى
- استخراج الاشتراك من اقرب محطة
- ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.