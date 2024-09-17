الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

4 خطوات لاستخراج اشتراك السكك الحديدية

قطار
قطار

تنسق الهيئة القومية للسكك الحديدية  مع المحطات الرئيسية للقطارات  لتسهيل إجراءات إصدار الاشتراكات  تيسيرا على الركاب بما يساهم فى تقديم خدمة مميز لراكب السكة الحديد 

خطوات استخراج اشتراك السكك الحديدية 

  1. الحصول على استمارة الاشتراك من مكتب السكك الحديدية
  2. تقديم 2 صورة حديثة احداهما مختومة من الخلف من الجهة التعليمية والاخرى على الطلب وعليها ختم الجهة التعليمية
  3. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى
  4. استخراج الاشتراك من اقرب محطة
txt

السكك الحديدية: خط قطار "السادات - كفر داود" ينقل 300 ألف راكب يوميا

txt

وزير النقل يتابع حركة تشغيل القطارات للاطمئنان على الركاب

  1. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الهيئة القومية للسكك الحديدية استخراج اشتراك السكك الحديدية اشتراك السكك الحديدية القومية للسكك الحديد اشتراك السكك الحديد

مواد متعلقة

الصحة: 2336 سيارة إسعاف و11 لانش نهري لتأمين احتفالات عيد الأضحى

خدمات مجانية لكبار السن وذوي الهمم داخل محطات القطارات

147 ألف طلب، مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مايو

ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.. تحقيق معدل نمو 4.2%.. الاستثمارات الكلية المستهدفة 2.2 تريليون جنيه.. و150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

التفاصيل الكاملة للقاء وزير الخارجية مع نظيره الإسباني

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

رئيس الوزراء: الاستعانة في ملف الدعم النقدي بـ"الحوار الوطني".. سداد 20% من متأخرات الشركاء الأجانب.. وتحريك أسعار الكهرباء والخبز الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

لاعب الزمالك يقترب من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

سوبوسلاي يضيف الهدف الثالث لليفربول أمام ميلان

منوعات

المزيد

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية