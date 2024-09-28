الطالبات تتصدر المشهد، 30 صورة ترصد أول يوم دراسي بجامعة عين شمس

تصدرت الطالبات المشهد في أول يوم دراسي بجامعة عين شمس، وسط توافد متوسط من الطلاب الشباب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ونرصد من خلال الألبوم التالي أول يوم دراسي بجامعة عين شمس

شهد صباح اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

رئيس جامعة عين شمس يشهد رفع وتحية العلم خلال مهرجان استقبال العام الجامعي 2024-2025

وفي كلمته هنأ محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب الجدد والقدامى ببداية عام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص حيث تسعى جامعة عين شمس، لتقديم التعليم المتميز بكافة كليات الجامعة بالاضافة الى البرامج المتميزة بأكثر من كلية منها كليات القطاع الطبي والهندسي وكليات الحاسبات والمعلومات والزراعة والتجارة والتربية والالسن والآداب والبنات والحقوق والعلوم والآثار مما يسهم في اعداد الطلاب لمستقبل واعد يساهم في بناء مجتمع جامعي يتسم بالتنوع والتفاعل الإيجابي.

وأكد اهتمام الجامعة ببداية رحلة جديدة من التحديات والإنجازات، توفر للطلاب كافة الفرص التي تؤهلهم لسوق العمل من خلال ما استحدثته الجامعة من مراكز كمركز الإبتكار وريادة الأعمال ومركز التوظيف وغيرها من مراكز الدعم التي تساهم في بناء الشخصية الجامعية هذا الى جانب الأنشطة المتميزة التي يقدمها قطاع التعليم والطلاب والتي حقق من خلالها الطلاب مراكز متقدمة محليا وعالميا.

الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم والتيسير عليهم

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن قيادات الجامعة تؤمن بالتوازن بين العلم والتعليم وبين الأنشطة الطلابية في بناء مجتمع قوي ومزدهر هذا، بالاضافة الى الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال مبادرات الجامعة والأنشطة المختلفة التي يتم من خلالها فتح مسارات خاصة لدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واختتم سيادته كلمته متمنيا للجميع عاما دراسيا مليئا بالإنجازات والنجاحات والتفوق.

جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، وقدمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية تعريف للطلاب بالأنشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وكيفية الاشتراك بها.



كما شهد رئيس الجامعة حفل منتخبي الجامعة للكورال والموسيقى والذي أقيم ضمن فاعليــات مهــرجان الاستقبال، كما أجرى جولة في معرض الفنون التشكيلية والذي تضمن اقامة ورشة لتعليم الرسم وفن النحت للطلاب.



