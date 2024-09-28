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مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات "احتفالية العلوم" في نسختها الـ 17

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي احتفالية العلوم للسنة السابعة عشرة على التوالي، وذلك علي مدار يومي 26 و27 سبتمبر بالساحة الخارجية للمكتبة، بحضور أكثر من 5800 طالب وطالبة.

 

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وجاء موضوع الاحتفالية هذا العام تحت عنوان: «العلوم في مصر القديمة»، حيث أُقيمت العديد من ورش العمل التي تسلط الضوء على المجالات العلمية في مصر القديمة، مثل الطب والهندسة وعلم التحنيط والزراعة والصناعات القديمة والكتابة الهيروغليفية وصناعة الورق. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الفعاليات رحلة تصويرية داخل مقبرة الملك «توت عنخ آمون»، وعروضًا علمية تفاعلية تحت عناوين «ملكات مصرية» و«الرحلة» و«الملك أحمس».

كما تم تقديم أنشطة لذوي الهمم مثل "تشييد الأهرامات وصناعة الأحبار"، حيث قدمت إدارة المكتبات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية عروضًا تتناول تشييد الأهرامات وصناعة الأحبار، مما يعزز المعرفة التاريخية بطريقة تفاعلية، وتركزت فعاليات الاحتفالية في "قرية العلوم"، التي تضمنت وحدات عرض متنوعة استضافت عروضًا وأنشطة تفاعلية مختلفة تقوم على جذب رواد الاحتفالية بأكثر الطرق ابتكارًا.

تُعد احتفالية العلوم مهرجانًا عامًا يهدف إلى تعزيز مكانة العلم في المُجتمع المصري، حيثُ تُقام الفعاليات والأنشطة المُخصصة لطلاب المدارس من سن 4 سنوات إلى 18 سنة في «قرية العلوم» في الساحة الخارجية لمكتبة الإسكندرية ومركز المؤتمرات. وتقوم الاحتفالية بتوفير فرصة ممتازة للجمهور من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية للتساؤل والنقاش والاستكشاف للمواضيع العلمية المُتعددة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية.

 

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