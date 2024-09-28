كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

الأهلي، نجح محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء أزمة أفشة وإمام عاشور ثنائي الفريق التي اشتعلت بينهما عقب خسارة مباراة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك.

وعلمت فيتو أن أفشة دخل في مشادة مع إمام عاشور وكادت تتطور لولا تدخل كهربا الذي أنهى الأمر سريعا بين الثنائي.

وجدد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تحذيراته إلى بيرسي تاو لاعب الفريق بشأن الاعتراض بأي شكل من الأشكال على قرار الجهاز الفني باستبداله في المباريات بعد ظهوره غاضبا أمس عقب استبداله في الشوط الثاني من المباراة.

كما كلف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعده ياسين ميكاري محلل أداء الفريق بإعداد تقرير شامل بالفيديو عن أخطاء كل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس وتسليمها الي جميع اللاعبين من أجل الوقوف عليها ودراستها بشكل جيد.

يخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة بالقاهرة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والتي غادر على إثرها ملعب المباراة وحل عمر كمال بدلا منه.

عقد مارسيل كولر خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع جهازه المعاون لبحث أسباب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس بالسعودية وذلك داخل مقر إقامة الفريق في مدينة الرياض.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان إصدار عقوبات مغلظة على لاعبي الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي أمس أمام الزمالك بركلات الترجيح حيث سيوقع النادي غرامة مالية كبيرة على الفريق والجهاز الفني.

يقدم محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية الأخيرة خلال الساعات القادمة تقريرا شاملا بشأن رحلة السعودية التي شهدت خسارة فريق الكرة بالأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

وتعود اليوم بعثة الأهلي إلي القاهرة قادمة من السعودية عقب خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس الجمعة.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل.

ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 19 حتى 25 من شهر أكتوبر المقبل.

خسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب المملكة “أرينا”.