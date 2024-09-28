ندوة بنقابة المهندسين عن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد، ندوة حول تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا التابعة لوزارة الاتصالات.

قدم الندوة فريق متخصص من الهيئة، حيث تولى المهندس عبدالمنعم طارق، مهندس إدارة المشاريع في ITIDA، تقديم الجزء النظري، بينما أشرف المهندس علاء محمد، أخصائي معامل التصنيع الرقمي، على الجزء العملي باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

من جانبه، قال المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة أن محاور الورشة دارت حول استعراض تطور التكنولوجيا في مجال التصنيع وكيفية تطبيقها لتحسين العمليات الإنتاجية، مع شرح مفصل لمفهوم التحكم الرقمي بالحاسوب ودوره في التصنيع الدقيق والحديث، وعرض شامل للتكنولوجيا وأهميتها المتزايدة في الصناعة والهندسة والطب



وقد تم توضيح الفرق بين التصنيع التقليدي الذي يعتمد على إزالة المواد، والتصنيع الإضافي الذي يعتمد على إضافة المواد تدريجيًا، وأيضًا تم شرح كيفية تحويل التصميمات الرقمية إلى نماذج مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد وعرض آلية عمل الطابعات التي تستخدم تقنية الترسيب المنصهر (FDM) وشعبيتها في التصنيع، وتمت الإشارة إلى تقنيات أخرى مثل SLA وSLS واستخداماتها المختلفة، وشرح المفاهيم الأساسية للتصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAM) وكيفية استخدامهما في التحضير للطباعة، وتقديم خطوات عملية لتحضير النماذج الرقمية للطباعة،

وفي نهاية الورشه تم تقديم شرح عملي لكيفية تشغيل الطابعة واستخدامها بفاعلية، وقام المشاركون بتطبيق ما تعلموه عمليًا من خلال طباعة أول تصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام الطابعة المتاحة في الورشة.

وقد أثنى المشاركون على ما قدمته الندوة من معلومات عملية ونظرية، مما عزز فهمهم لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها.