بسبب تنظيف الزجاج، مصرع عامل وإصابة آخر في مول شهير بالتجمع

لقي عامل مصرعه وأصيب أخر إثر سقوطهما من علو أثناء مباشرتهما مهام عملهما لتنظيف الزجاج الخارجي داخل مول شهير بجوار الجامعة الأمريكية بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة.

وانتقلت الاجهزة الأمنية وجار نقل المصاب والمتوفي، ويواصل رجال الامن جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة للوقوف على أسبابها.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا مفاده ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط عاملين من علو بمول شهير في شارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء مباشرة العاملين مهام عملهما وتنظيف الزجاج الخارجي للمول المشار إليه اختل توازنهما وسقطا أرضًا، ونتج عن الحادث مصرع أحدهما وإصابة الآخر بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وعدم وجود شبهة جنائية حول سقوطهما، حسب أقوال شهود العيان وتحريات المباحث، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.