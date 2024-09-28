السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

«عاشق» يتصدر، البوكس أوفيس للأفلام المصرية

اكس مراتي، فيتو
اكس مراتي، فيتو

تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الجمعة “إجازة نهاية الأسبوع”، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية.

وحل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولا رزق 3” في المركز الثالث.  

إيرادات الأفلام 

وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي: 

 حقق  فيلم عاشق للفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد 549 ألف و909 جنيهًا.

  

فيما حقق فيلم عنب للفنانة آيتن عامر 162 ألف و7111 جنيهًا.

وحقق فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد ومحمد ممدوح 427 ألفا و476 جنيهًا.

 

 

 

وحقق فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز  و عمرو يوسف  81 ألفا و649 جنيهًا.

فيما حقق فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام وأسماء جلال  بدور العرض المصرية  75ألفا و234 جنيهًا.


وفي المراكز الأخيرة جاء فيلم عصابة الماكس لــ أحمد فهمي وروبي محققا إيرادات بلغت  27 ألفا و190 جنيهًا.


وبالمركزالأخير حقق فيلم جوازة توكسيك للفنانة ليلي علوي إيرادات هزيلة وجنى 1738 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسماء أبو اليزيد اسماء جلال إكس مراتي البوكس اوفيس أحمد حاتم إيرادات الأفلام اللعب مع العيال عصابة الماكس فيلم اللعب مع العيال فيلم جوازة توكسيك فيلم ولاد رزق فيلم ولاد رزق 3 فيلم عاشق فيلم عصابة الماكس فيلم عنب فيلم إكس مراتي

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله

سعر جرام الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

علي كركي.. وزير الدفاع والرجل الأخطر في هرم السلطة بحزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية