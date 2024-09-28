«عاشق» يتصدر، البوكس أوفيس للأفلام المصرية

تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الجمعة “إجازة نهاية الأسبوع”، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية.

وحل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولا رزق 3” في المركز الثالث.

إيرادات الأفلام

وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي:

حقق فيلم عاشق للفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد 549 ألف و909 جنيهًا.

فيما حقق فيلم عنب للفنانة آيتن عامر 162 ألف و7111 جنيهًا.

وحقق فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد ومحمد ممدوح 427 ألفا و476 جنيهًا.

وحقق فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز و عمرو يوسف 81 ألفا و649 جنيهًا.

فيما حقق فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام وأسماء جلال بدور العرض المصرية 75ألفا و234 جنيهًا.



وفي المراكز الأخيرة جاء فيلم عصابة الماكس لــ أحمد فهمي وروبي محققا إيرادات بلغت 27 ألفا و190 جنيهًا.



وبالمركزالأخير حقق فيلم جوازة توكسيك للفنانة ليلي علوي إيرادات هزيلة وجنى 1738 جنيهًا.