السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجسيد وقفة عرابي أمام وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لعدد من المنشآت بالشرقية (فيديو)

خلال زيارة وزير الشباب
خلال زيارة وزير الشباب والرياضة بالشرقية، فيتو

تفقدالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم عددًا من المنشآت الرياضية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وشهد تجسيد وقفة الزعيم أحمد عرابي، خلال افتتاحه الملعب الخماسي بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق، لمجموعة من أعضاء مركز الشباب وهم يرتدون الملابس العسكرية، ويجسدون شخصية الزعيم الراحل وكفاح الشعب المصري ضد الظلم والقهر الذي كان يحدث في هذا العصر.

أشرف صبحي يصل محافظة الشرقية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

وافتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،اليوم، الملعب الخماسي بنادى غار حراء بالزقازيق.

وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة بلغت حوالي 538.561 جنيهًا، وذلك في إطار زيارته للمحافظة، والتى من المقرر أن تشهد العديد من المتابعات للانشطة، وتنفيذ البرامج القومية والمحلية، والافتتاحات المختلفة للعديد من المشروعات بالهيئات الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، والإعلامي طارق علام، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الشرقية.

 كما تفقد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية الأكاديميات والفرق الرياضية بنادى غار حراء، وتم تفقد صالة اللياقة البدنية، وقاعة الألعاب الإلكترونية، ومعرض المنتجات اليدوية التابع للمجلس القومي المرأة فرع الشرقية، كما تفقد عروض الفرق والأكاديميات الرياضية بالنادي.

صبحي: الوزارة تسعي دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير والصيانة والتجديد لكافة المرافق الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتى تولى اهتمامًا كبيرا بالخدمات المقدمة للشباب والنشء، والرواد بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

الملاعب والمنشآت الرياضية متنفس هام للشباب 

فيما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسا هاما للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بالشرقية وزارة الشباب والرياضة حازم الأشمونى

مواد متعلقة

ساخرون، مناخوليا.. أزمة ضمير

الصحافة المغربية تشيد بـ محمود بنتايك وتبرز تفوقه على ثنائي الأهلي

مدبولي يتفقد مشروع الفندق الجبلي المُطل على دير سانت كاترين وجبل التجلي

مدير التأمين الصحي بالشرقية يفتتح معهد تمريض المبرة بالزقازيق

قمة الدوري الألماني، بايرن ميونخ يخطط للثأر من ليفركوزن

وزير الإسكان يستعرض أمام مدبولي مكونات مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف

رفعت سيد أحمد: اغتيال حسن نصر الله لن يوقف المقاومة

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية