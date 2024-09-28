تجسيد وقفة عرابي أمام وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لعدد من المنشآت بالشرقية (فيديو)

تفقدالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم عددًا من المنشآت الرياضية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وشهد تجسيد وقفة الزعيم أحمد عرابي، خلال افتتاحه الملعب الخماسي بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق، لمجموعة من أعضاء مركز الشباب وهم يرتدون الملابس العسكرية، ويجسدون شخصية الزعيم الراحل وكفاح الشعب المصري ضد الظلم والقهر الذي كان يحدث في هذا العصر.

وافتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،اليوم، الملعب الخماسي بنادى غار حراء بالزقازيق.

وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة بلغت حوالي 538.561 جنيهًا، وذلك في إطار زيارته للمحافظة، والتى من المقرر أن تشهد العديد من المتابعات للانشطة، وتنفيذ البرامج القومية والمحلية، والافتتاحات المختلفة للعديد من المشروعات بالهيئات الشبابية والرياضية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، والإعلامي طارق علام، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الشرقية.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية الأكاديميات والفرق الرياضية بنادى غار حراء، وتم تفقد صالة اللياقة البدنية، وقاعة الألعاب الإلكترونية، ومعرض المنتجات اليدوية التابع للمجلس القومي المرأة فرع الشرقية، كما تفقد عروض الفرق والأكاديميات الرياضية بالنادي.

صبحي: الوزارة تسعي دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائما نحو تنفيذ الخطة الخاصة بالتطوير والصيانة والتجديد لكافة المرافق الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتى تولى اهتمامًا كبيرا بالخدمات المقدمة للشباب والنشء، والرواد بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

الملاعب والمنشآت الرياضية متنفس هام للشباب

فيما أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة، ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسا هاما للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، مشيرا إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.