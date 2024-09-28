السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى عقار بدار السلام

ضبط 4 أشخاص للتنقيب
ضبط 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى عقار بدار السلام

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، أربعة أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

القبض على مدير شركة بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية في عين شمس

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بالقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر داخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب. 

و بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار التنقيب عن الاثار قسم شرطة دار السلام شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض على مدير شركة بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية في عين شمس

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بالقليوبية

ضبط 3 أشخاص بمطروح لحيازتهم مئات من الهواتف المهربة

الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 10 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنوفية لحيازتهم مخدرات بـ 5.6 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

أخطاء محمد الشناوي في خسارة السوبر الإفريقي وموقف شوبير (تقرير)

رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

رفعت سيد أحمد: اغتيال حسن نصر الله لن يوقف المقاومة

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

المزيد
الجريدة الرسمية