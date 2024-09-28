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سياسة

رئيس الإنجيلية: الغفران يمنحنا حياة جديدة وبدايات جديدة وأملًا متجددًا

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس نجاح كريم راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالعمرانية بمحافظة الجيزة. حضر الحفل الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، وشارك بالحضور النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بجانب عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة الجيزة.

كما شارك في فعاليات الحفل القس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والدكتور القس بشير أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والقس ثروت سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بأكتوبر، والشيخ فيكتور فهمي، سكرتير لجنة العمل الرعوي، والشيخ كرم شاكر، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

وخلال كلمته في الاحتفال، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس نجاح كريم وعائلته وشعب كنيسة العمرانية بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، قائلًا: "إننا مدعوون إلى الغفران، لأنه لا يوجد بيننا من هو بلا خطيئة، ولا يوجد أروع من الغفران، لأنه يمنحنا حياة جديدة، وبدايات جديدة، وأملًا متجددًا. يجب أن يكون الغفران من أولى صفاتنا، لأن الله منحنا الغفران، وبالتالي يجب أن نكون رحماء تجاه إخوتنا."

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رئيس الإنجيلية الغفران القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الانجيلية

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