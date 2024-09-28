السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات المغشوشة بالقليوبية

ضبط مصنع بدون ترخيص
ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع وإنتاج المنظفات

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع  دون ترخيص لتصنيع وإنتاج المنظفات المغشوشة بمحافظة القليوبية.

 

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (إحدى السيدات) بإدارة  مصنع"بدون ترخيص" كائن بمحافظة القليوبية، لتصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية والصابون المغشوش والمصنعة من مواد وخامات مجهولة المصدر. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع  وعُثر بداخله على (38 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع – 3000 قطعة صابون منتج نهائى منسوب إنتاجه لشركات وهمية بإستخدام علامات تجارية غير مسجلة معبأ ومعد للتداول – خط إنتاج مطور "آلى" لتصنيع وتعبئة وتغليف المنظفات المنزلية والصابون). 
 

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 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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