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وزير التعليم العالي: استقبال 3.7 مليون طالب بجميع الجامعات والمعاهد

الدكتور إيمن عاشور
الدكتور إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات والمعاهد استقبلت 3.7 ملايين طالب وطالبة  لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، بداية من اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي في جامعة حلوان اليوم، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

 

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا الزخم والرؤية الشاملة لجميع الجامعات مع بداية العام الدراسي تعمل رؤية الدولة، مشيرا إلي انه قد اطمأن علي سير العملية التعليمية بجامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية، من خلال تفقده النادي الرياضي والأنشطة الترفيهية داخل الحرم الجامعي، متمنيا لجميع الطلاب عام دراسي سعيد.

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