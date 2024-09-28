أبرزها مطعم الحبايب، مسلسلات ينطلق عرضها قريبًا

يبدأ قريبًا عرض عدد من الأعمال الدرامية الجديدة والتي يشارك في بطولتها عدد من النجوم، وهذه المسلسلات ستتنوع في الموضوعات والقضايا التي تتناولها، ومن أبرز هذه الأعمال.

مسلسل مطعم الحبايب

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل مطعم الحبايب الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم أحمد مالك وهدى المفتي.

حيث من المقرر أن ينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم الخميس ٣ أكتوبر المقبل، وسيتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة شاهد، وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل إقامة جبرية

طرحت منصة واتش ات مؤخرًا برومو مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.

ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل 6 شهور

كما طرحت منصة واتش ات أيضًا إعلان تشويقي قصير لمسلسل نور النبوي الجديد ٦ شهور، والذي يشاركه بطولته نور إيهاب، ومجدي بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من إخراج مصطفى سولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.